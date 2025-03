Ucraina Trump e Putin si parleranno al telefono nei prossimi giorni L’inviato speciale Usa | La distanza tra Kiev e Mosca si è ridotta

Leggi su Open.online

Donalde Vladimirpotrebbero parlarsi la prossima settimana. Lo ha rivelato Steve Witkoff, inviatodella Casa Bianca per il Medio Oriente e la Russia. L’ex immobiliarista, braccio destro died esponente di punta della diplomazia americana, è tornato negli Stati Uniti dopo un colloquio con il presidente russo a. In un’intervista rilasciata alla Cnn, Witkoff ha assicurato che «le differenze tra Russia esi sono ridotte» e spera di vedere alcuni «progressi reali» nei negoziati per porre fine alla guerra. La possibile svolta nelle trattative potrebbe arrivare proprio dal colloquio telefonico fra, mentre sempre la prossima settimana, ha aggiunto Witkoff, il team di negoziatori americani incontrerà nuovamente la controparte.La telefonata tra Rubio e LavrovL’ultimo colloquio diplomatico trae Washington è avvenuto proprio nella notte tra sabato 15 e domenica 16 marzo, con il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, e il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, che hanno avuto una conversazione telefonica per discutere dei «passi» dei negoziati per porre fine alla guerra in