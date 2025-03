Lapresse.it - Ucraina, Starmer riunisce i ‘volenterosi’: “Mantenere la pressione su Putin”

Il premier britannico Keirin videoconferenza la ‘coalizione dei volenterosi’, fra cui la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, per tenere i fari accesi sulle mosse di Vladimir. Secondo il premier britannico il leader del Cremlino deve “smettere di giocare” con la proposta di cessate il fuoco lanciata dal presidente americano Donald Trump. “– ha detto– sta cercando di ritardare ma il mondo ha bisogno di vedere l’azione e non parole vuote o condizioni inutili”. Per questo motivo il gruppo dei volenterosi deve “la” su Mosca affinché si sieda al tavolo delle trattative e successivamente essere “pronto a difendere” un eventuale accordo.The world is watching. To maintain the momentum towards a just and lasting peace, we must keep strengthening our support to Ukraine and increasing the pressure on