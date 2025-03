Cityrumors.it - Ucraina-Russia, gli Usa pressano Zelensky e c’è il contatto Trump-Putin

Leggi su Cityrumors.it

Il piano per la pace non ammette soste e il presidente americano va avanti senza fermarsi ma adesso attende delle risposteTregua e cessate il fuoco, la situazione di evolve. E ora è più vicino l’obiettivo. Rappresentanti dell’amministrazione Usa, infatti, hanno espresso ottimismo sull’accordo di un cessate il fuoco trae che possa essere raggiunto “nelle prossime settimane”. E in mezzo ci sarà anche iltanto atteso tra il presidente Donaldcon il leader del Cremlino, Vladimir, gli Usae c’è il(Ansa Foto) Cityrumors.itL’ottimismo nasce anche da alcuni incontri che ci sono stati in questi giorni a Mosca. “Penso che i due presidenti avranno una discussione davvero buona e positiva in settimana“, le parole dell’inviato diper il Medio Oriente, Steve Witkoff alla Cnn, che ha incontratoa Mosca per oltre tre ore.