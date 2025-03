Lapresse.it - Ucraina, Kiev presenta il missile Long Neptune: può colpire fino a Mosca

L’attenzione del mondo è puntata sul conflitto in, dopo la proposta di tregua avanzata dagli Stati Uniti e accettata dama sulla quale il leader russo Vladimir Putin ha detto che ci sono ancora delle “questioni” da risolvere. Nella notte c’è stato un colloquio tra il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, e il segretario di Stato americano Marco Rubio sui prossimi passi, mentrecontinuano ad accusarsi a vicenda di voler sfruttare la proposta di tregua a loro favore. Ecco le notizie di oggi IN AGGIORNAMENTOWitkoff: “Possibile telefonata Trump-Putin in settimana”La prossima settimana potrebbe aver luogo una chiamata tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo americano Donald Trump. Lo ha dichiarato alla Cnn l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steven Witkoff.