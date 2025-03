Ucraina colloquio telefonico tra Rubio e Lavrov sui prossimi passi per la pace Il segretario di Stato Usa | Non tollereremo altri attacchi Houthi

Leggi su Open.online

Ildiamericano, Marco, e il ministro degli Esteri russo, Sergej, hanno avuto una conversazione telefonica per discutere dei «» dei negoziati per porre fine alla guerra in. Nel corso della telefonata, avvenuta nella notte tra sabato 15 e domenica 16 marzo, i due «hanno concordato di continuare a lavorare per ripristinare le comunicazioni tra Stati Uniti e Russia». La scorsa settimana, Kiev e Washington hanno concordato una soluzione per un cessate il fuoco nella guerra, a poco più di tre anni dall’invasione su vasta scala ordinata da Vladimir Putin. Mosca, però, ha preso tempo e si è mostrata piuttosto tiepida sulla proposta americana.I raid americani contro gliNel corso della telefonata di ieri,ha discusso conanche dei recenti raid aerei americani in Yemen, sottolineando che «i continuideglialle navi militari e commerciali statunitensi nel Mar Rosso – si legge in un comunicato del dipartimento diamericano – non saranno tollerati».