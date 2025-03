Ilrestodelcarlino.it - Ucman, spaccatura nel consiglio. Ma il bilancio viene approvato

Sul documento di programmazione deltra consiglieri di centrodestra e centrosinistra, con solo questi ultimi che hannoil. Aumentano le tariffe per i servizi a domanda individuale, che comunque vengono salvaguardati nella dimensione e nella qualità. "Questo - commentano dal Gruppo Consiliare Liste Civiche-PD Bassa Modenese - nonostante i pesanti tagli dei trasferimenti ai Comuni messi in atto dal Governo e l’aumento delle spese per il personale dei servizi scolastici e sociali, derivante dal rinnovo dei contratti nazionali". Fatica l’Unione a riprendersi dopo l’uscita di Mirandola e questo ha pesato per la difficoltà di rimettere in piedi la macchina organizzativa e gestionale e, anche, di coprire i tanti posti lasciti vacanti dall’organico trasferitosi a Mirandola.