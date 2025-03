Ilrestodelcarlino.it - Ucciso da un improvviso malore a 48 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ deceduto improvvisamente peril 48enne Paolo Benassi (Paul) residente a Cinquecerri di Ligonchio. Lascia il padre Erio, lo zio Dino, la cognata Laura, i nipoti Elena e Simone. Paolo Benassi lavorava all’Azienda Agricola Alberti Tamara (produzione uova) con sede a Giarola, dove Benassi si era trasferito per essere vicino al lavoro. Venerdì pomeriggio verso le 14, mentre era già pronto un carico di uova da portare a Livorno, la titolare dell’azienda non vedendolo arrivare, ha provato a chiamarlo al cellulare e non ricevendo alcuna risposta, preoccupata, si è recata presso l’abitazione dell’operaio restando scioccata: Paolo Benassi era disteso a terra e non dava alcun segno di vita. Allertato immediatamente il 118, sono giunti sul posto i sanitari della Croce Verde Alto Appennino di Busana, l’automedica di Castelnovo Monti e i carabinieri di Collagna.