Agi.it - Ucciso a colpi di machete un 24enne a San Benedetto del Tronto

Leggi su Agi.it

AGI - Tre persone sono state arrestate dai carabinieri per il regolamento di conti tra bande rivali che, questa mattina (domenica)all'alba, ha causato la morte di Amir Bhenkarbuch,residente a Giulianova (Teramo), e al ferimento di almeno quattro persone, una delle quali, un giovane italiano residente a Grottammare, è ricoverato in coma farmacologico all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Da quanto si è appreso, i tre sono accusati di rissa aggravata, ma per uno di loro le accuse sono soprattutto di omicidio, tentato omicidio e lesioni a vario titolo. Due degli arrestati sono di Giulianova e amici della vittima: si tratta di un giovane italiano e un romeno, ritenuto responsabile con Bhenkarbuch di un tentato omicidio, adi, risalente al 2023 e sotto processo a Teramo; entrambi erano ai domiciliari ma successivamente liberi di muoversi nonostante il parere negativo della procura di Teramo.