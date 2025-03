Justcalcio.com - Tuttosport – il piccolo in campo nello stesso ruolo di Max

2025-03-16 12:46:00 Flash news da:Nonostante il secondo addio, arrivato al termine della scorsa stagione, non si è ancora chiusa l’era Allegri alla Juventus. Se Max sta decidendo la sua prossima avventura, con il Milan in pole, suo figlio Giorgio sta infatti continuando il suo percorso di crescita nelle giovanili bianconere dove ieri è stato tra i protagonisti del torneo “Bracco Cup – Torneo Annovazzi”. Una vera e propria tradizione di famiglia in bianconero, che potrebbe continuare anche nelle prossime stagioni.Juve, il figlio di Allegri protagonista con l’Under 14Giorgio, giovanissimo figlio di Massimiliano Allegri, è sceso incon l’Under 14 della Juventus in un torneo contro Como ed Inter, perdendo la semifinale proprio contro i nerazzurri. Delle immagini diventate virali tra i tifosi, ancora molto legati al loro ex allenatore nonostante le difficoltà dell’ultimo triennio.