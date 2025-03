Laprimapagina.it - Tutto aperto in serie A. Fiorentina travolgente: 3-0 alla Juventus, sorpasso Bologna

lotta al vertice ai posti per l’Europa che conta finolotta salvezza.rimaneinA. Laha dominato lacon un netto 3-0 nella 29ª giornata diA, infliggendo ai bianconeri la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Al Franchi, la gara è stata subito indirizzata dall’uno-due micidiale firmato da Gosens al 16? e Mandragora al 18?. La reazione della squadra di Allegri, reduce dal pesante 0-4 contro l’Atalanta, non è mai arrivata e a inizio ripresa Gudmundsson ha chiuso i conti con un destro potente dal limite dell’area. Con questa sconfitta, lascivola al quinto posto, superata dal