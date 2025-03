Juventusnews24.com - Turci: «Quando sei alla Juventus devi vincere, ora non ci sono alternative al quarto posto. Sul futuro di Thiago Motta…» – ESCLUSIVA

Leggi su Juventusnews24.com

di Giacomo Giuratoha rilasciato un’intervista esclusiva anews24 in cui ha toccato diversi temi d’attualità dei bianconeri. Le sue paroleTommaso, giornalista e bordocampista di Dazn, ha parlato in esclusiva anews24.com. Ecco le sue dichiarazioni sui principali temi del momento in casa bianconera, passando anche per il calciomercato.Che partita sarà Fiorentina? «Detto che non so neanche se si giocherà quindi bisogna capire un attimo se ci sarà la possibilità di giocare per tutto quello che sta succedendo adesso con il maltempo in Toscana. Sicuramente la Fiorentina dopo il passaggio del turno in Conference League ha trovato delle energie positive da cui ripartire e credo che possa arrivare di slancio a questa partita, nonostante l’impegno infrasettimanale, per potere invertire la rotta anche in campionato visto che sicuramente nel 2025 ci si aspettava qualcosa in più rispetto a quello che avevamo visto a inizio stagione da parte della Fiorentina.