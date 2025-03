Thesocialpost.it - “Tu e i servizi russi…”, “basta ti querelo”. Bocchino e Orsini, lo scontro in diretta è furibondo

Lotra Italoe Alessandroè stato esplosivo durante la puntata di sabato 15 marzo di Accordi & Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi e Marco Travaglio su Nove. Il tema della discussione era la guerra in Ucraina, con particolare attenzione alle mosse della Francia e del Regno Unito.ha sostenuto che Londra e Parigi “non hanno preso alcuna leadership, ma hanno un ruolo primario solo perché sono potenze nucleari. Noi non abbiamo armi nucleari e quindi siamo militarmente inferiori, a causa della sinistra che non ha voluto armi nucleari”.La risposta dinon si è fatta attendere. Il professore ha subito ricordato ache durante il G20 del novembre 2023, Putin, che partecipava da remoto, aveva esortato alla ricerca di una soluzione per fermare la guerra in Ucraina.