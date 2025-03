Thesocialpost.it - Trump sfida il giudice: deportazioni nonostante il blocco della Corte federale

L’amministrazioneha ignorato l’ordine di unche vietava l’uso dell’Alien Enemies Act del 1798 per la deportazione di immigrati illegali. Il provvedimento, mai utilizzato in tempo di pace, era stato invocato dal presidente per espellere membrigang venezuelana Tren De Aragua. IlJames Boasberg, nominato da Barack Obama, ha bloccato la norma per la sua dubbia legittimità e per il rischio di un’applicazione indiscriminata contro tutti i clandestini.in El Salvador,illa sentenza, nella serata di sabato i primi voli sono decollati, portando i deportati in El Salvador, dove il presidente Nayib Bukele ha commentato ironicamente sui social: «Oopsie, troppo tardi». Il segretario di Stato Marco Rubio ha confermato l’espulsione di due leadergang MS-13, ventuno ricercati e oltre 250 membri di Tren De Aragua.