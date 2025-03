Sbircialanotizia.it - Trump ordina il rimpatrio dei migranti secondo una legge del 1798, ma il giudice blocca l’azione

Leggi su Sbircialanotizia.it

Unfederale ha deciso di sospendere temporaneamente l’iniziativa dell’ex presidente Donaldvolta a rimpatriare rapidamente, senza l’intervento della magistratura, alcuni cittadini venezuelani accusati di far parte della gang Tren de Aragua. La misura invocava l’applicazione di unadi guerra del XVIII secolo, l’Aliens Enemies Act, concepita per far fronte a invasioni straniere. . L'articoloildeiunadel, ma ilè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.