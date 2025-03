Laprimapagina.it - Trump firma ordine esecutivo per lo smantellamento di agenzie federali e media internazionali

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, hato unvolto a smantellare alcune, comprese organizzazioni giornalistiche e enti che si occupano dizione nei conflitti sul lavoro e assistenza ai senzatetto.Secondo il New York Times, il provvedimento colpirà diverse sedi del portale di notizie Voice of America, nonché le emittenti Radio Free Europe e Radio Free Asia. Quest’ultima trasmette in 49 lingue, impiega oltre duemila dipendenti e dispone di un budget di 270 milioni di dollari.ha esortato i dirigenti di questea eliminare tutte le funzioni non espressamente previste dal mandato, imponendo una drastica riduzione delle attività e del personale, mantenendo solo quanto richiesto dalla legge.