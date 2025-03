Lettera43.it - Trump e Putin potrebbero avere un colloquio questa settimana

L’inviato degli Stati Uniti Steve Witkoff ha dichiarato che Donaldpotrebbeuntelefonico con Vladimir. «Penso che i due presidenti avranno una discussione davvero buona e positiva nei prossimi giorni», ha detto durante un’intervista al programma State of the union della Cnn. In seguito ha aggiunto che si aspetta che un accordo di cessate il fuoco possa essere raggiunto entro poche settimane. Nei giorni scorsi Witkoff si è recato a Mosca per parlare conin quello che ha definito un incontro «positivo» e «basato su soluzioni». Secondo lui, le distanze tra Ucraina e Russia si sono ridotte e spera di vedere alcuni progressi reali nei negoziati per mettere fine alla guerra.Steve Witkoff (Getty).Le condizioni diper una tregua rimangono vagheDurante l’intervista non ha voluto specificare in dettaglio le condizioni poste dal leader del Cremlino, ma ha riconosciuto che le regioni controllate dalla Russia all’interno dell’Ucraina faranno parte delle discussioni sul cessate il fuoco.