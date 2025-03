Secoloditalia.it - Trump e Putin più vicini: imminente la telefonata per il cessate il fuoco in Ucraina

La tanto attesatra Donalde Vladimire “si dovrebbe tenere la prossima settimana”. Lo ha dichiarato alla Cnn l’inviato speciale del presidente americano, Steven Witkoff.Dopo essere stato a Mosca per incontrare il leader del Cremlino, l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, ha fatto il punto sulle trattative per la ricerca di una tregua in. Witkoff ha spiegato che il suo faccia a faccia conè stato “positivo” ed è durato “tre o quattro ore” nel corso delle quali la discussione è stata imperniata sulla “ricerca di soluzioni per la crisi”. L’uomo di fiducia diha confermato che il tycoon punta a giungere a una soluzione in un lasso di tempo relativamente breve, chequantifica in “settimane”. Una dichiarazione che è stata immediatamente ripresa dalla Tass, come a certificare un implicito avallo del Cremlino.