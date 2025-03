Quotidiano.net - Trump congela Voice of America e altre emittenti finanziate dagli USA

Leggi su Quotidiano.net

L'amministrazioneha messo in congedo i giornalisti diof(Voa) e diStati Uniti,ndo bruscamente media decennali considerati da tempo fondamentali per contrastare le offensive informative russe e cinesi. Centinaia di dipendenti di Voa, Radio Free Asia, Radio Free Europe ehanno ricevuto un'e-mail nel fine settimana in cui si dice che saranno banditi dai loro uffici e dovranno consegnare i pass stampa e le attrezzature fornite dall'ufficio., che ha già smantellato l'agenzia per gli aiuti internazionali (Usaid) e il dipartimento dell'istruzione, ha emesso un ordine esecutivo che elenca l'Agenzia statunitense per i media globali tra gli "elementi della burocrazia federale che il presidente ha valutato non necessari".