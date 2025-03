Quifinanza.it - Truffa dell’auto invecchiata, diventa veicolo storico per pagare meno sull’assicurazione

In genere la più classica delle truffe prevede di “ringiovanire” l’automobile, schilometrandola, quando si procede a vendere l’usato. Arriva però la notizia di chi l’auto, al contrario, l’invecchia di proposito per frodare l’assicurazione e.La, che potrebbe anche essere dettadella falsa auto storica, consiste nel far passare una macchina nuova per uncon molti anni sotto le ruote, così da poter accedere ai benefici del caso.Come funziona laL’ultimo caso arriva da Vercelli, dove la polizia stradale ha posto fine a unariguardante centinaia di polizze assicurative.Tutto è partito dalla denuncia del titolare di un’agenzia assicurativa: a sua insaputa uno dei suoi dipendenti avrebbe stipulato ben 270 polizze destinate alla copertura di false auto storiche.