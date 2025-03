Oasport.it - Trofeo Binda 2025 oggi in tv: orari, percorso, altimetria, favorite. Longo Borghini cerca risposte

Leggi su Oasport.it

Dopo la classica delle Strade Bianche, conquistata da Demi Vollering (FDJ-Suez), le migliori scalatrici tornano a sfidarsi per il, in programma domenica 16 marzo. La ventiseiesima edizione della corsa, in preparazione alla Milano-Sanremo, partirà da Luino ed arriverà, dopo 152 chilometri a Cittiglio. L’anno scorso trionfò Elisa Balsamo (Lidl-Trek) che proveràa ripetersi.Tante protagoniste attese tra le quali figura sicuramente Elisa(UAE Team ADQ) chedopo una prestazione non positiva alle Strade Bianche. Ci sarà anche l’olandese Demi Vollering (FDJ-Suez) che sembra essere in ottima condizione dopo la vittoria nella classica toscana della scorsa settimana. Unica incognita da considerare, oltre alricco di saliscendi, sarà il meteo che potrebbe rendere più ardua la corsa.