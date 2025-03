Lanazione.it - Trebiano, il paese della gentilezza. Saluti, sorrisi e calda accoglienza

Arcola (La Spezia), 16 marzo 2025 –, il borgo. “Buongiorno”, “Buona domenica”, non è cosa da tutti i giorni, arrivare in un, parcheggiare ed essere salutati immediatamente. Pochi metri dal parcheggio chi sorride, chi saluta, chi si presterebbe ad aiutare sconosciuti che potrebbero aver perso la strada. “I trebianesi sono così”, ci dicono, e poco importa che non ci sia un bar, se qualcuno vuole un caffè, di sicuro lo trova. Il saluto dei trebianesi ai viandanti è scolpito anche nero su bianco in una targa all’imbocco del, perché non si perda. La “segnaletica” in marmo affissa alla chiesa di San Michele, una sorta di google maps dell’antichità con indicazione per i camminatori, vi si legge la lunghezzastrada tra Romito e, 2811 metri, e anche i lavori: iniziata il 15 settembre del 1922.