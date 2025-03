Tre anni fa la strage di Mariupol parlano i superstiti | I morti sotto il cemento i russi nelle nostre case – L’intervista

Leggi su Open.online

Quattro sedie, una recinzione, qualche costume appeso. Non serve grande scenografia per raccontare la brutalità della guerra. Basta la forza della testimonianza. Il 16 marzo 2022, trefa esatti, l’aviazione di Vladimir Putin compiva quello che passerà alla Storia come l’attacco più mortale nella guerra all’Ucraina: il bombardamento del teatro di. Cuore pulsante della vita culturale della città, dall’inizio del mese si era trasformato in un gigantesco rifugio per centinaia di civili in cerca di riparo dalle bombe russe. Non colpiranno anche il teatro, non un luogo stracolmo di famiglie, si dicevano l’un l’altro. Per assicurarsene, qualcuno vergò a caratteri cubitali (cirillici) la parola «bambini» sul piazzale del teatro, così che chiunque anche dal cielo vedesse e capisse. Ibombardarono.