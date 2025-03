Dayitalianews.com - Travolto da un’auto mentre era in sella al suo scooter: Raffaele, 66 anni, muore sul colpo. L’investitore, 25 anni, prima si allontana poi si costituisce. La tragedia in via Pocacqua a Nettuno

nella notte in viaUn grave incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica a, nella zona di San Giacomo.Scarnecchia, 66, era inal suo motorino quando è stato violentementedalungo via. L’impatto è stato devastante, tanto che l’uomo ha riportato ferite gravissime. I soccorsi sono arrivati tempestivamente e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, ma purtroppo i medici non sono riusciti a salvargli la vita.Il responsabile fugge, poi siA rendere ancora più drammatico l’episodio è stato il comportamento del conducente dell’auto che ha investito Scarnecchia: invece di fermarsi per prestare aiuto, è fuggito, lasciando la vittima a terra. Tuttavia, dopo ore di angoscia e probabilmente spinto dai sensi di colpa, nella mattinata successiva il giovane di 25si è presentato al Commissariato di Polizia di Anzio, ammettendo di essere il responsabile dell’incidente.