Tragica challenge del mukbang | Efecan Kultur mangia chili di cibo e muore a 24 anni

, il popolare TikToker turco noto per i suoi video, è morto il 7 marzo 2024 all’età di 24dopo tre mesi di ricovero in ospedale. La causa del decesso è stata un grave peggioramento della sua salute dovuto all’obesità. Chi eraera una figura di spicco nel mondo dei, unain cui i creatori di contenuti si riprendono mentre consumano grandi quantità di. I suoi video avevano attirato milioni di visualizzazioni, ma il suo stile di vita ha avuto gravi conseguenze sulla sua salute.Negli ultimi mesi, il TikToker aveva iniziato a soffrire di problemi respiratori e lividi sul corpo, costringendolo a letto. L’ultimo video pubblicato su YouTube risale a otto mesi fa, mentre il suo ultimosu TikTok è del 15 ottobre , in cui dichiarava di stare cercando di ridurre il consumo di vendita per motivi di salute.