Thesocialpost.it - Tragedia sulla Sp11 a Desenzano: Eleonora Masseni muore in un frontale con un camion

DEL GARDA – Una notte segnata dal dolore e dallalungo la, in località Fantona Nuova., 31 anni, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto tra venerdì e sabato, intorno alle due del mattino. La giovane, originaria di Dosolo (Mantova), viveva a Peschiera del Garda e lavorava come ragioniera.L’utilitaria su cui viaggiava, una Citroën C3, si è schiantata frontalmente contro un, riducendosi in un ammasso di lamiere. Pernon c’è stato scampo, è morta sul colpo. Il violento impatto è avvenuto mentre la pioggia battente rendeva l’asfalto scivoloso e insidioso, un possibile fattore che potrebbe aver causato la perdita di controllo del veicolo.Dopo lo scontro, l’auto è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante, complicando le operazioni di soccorso.