Thesocialpost.it - Tragedia in Italia: il volo spaventoso, insieme ai suoi amati cani

Leggi su Thesocialpost.it

Le indagini sulla morte di Dylan Torsello, un giovane di ventinove anni, sono attualmente in corso. Il ragazzo è precipitato dall’ottavo piano di un edificio situato tra via Po e via Primo Maggio a Cisterna di Latina. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la sequenza degli eventi, considerando che una delle possibilità è che si sia trattato di una caduta accidentale mentre cercava di scattare un selfie, anche se non si esclude l’ipotesi del suicidio. È interessante notare che il terrazzo da cui è caduto è lo stesso dove, qualche mese fa, sono morti idue, con i quali Dylan aveva un legame profondo.Secondo quanto emerso, non ci sarebbero testimoni oculari, poiché l’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, quando gran parte della città ancora dormiva. Inoltre, sembra che non ci siano telecamere di sorveglianza nella zona in grado di fornire ulteriori informazioni sull’accaduto.