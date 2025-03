Laprimapagina.it - Tragedia all’Ast di Terni: il cordoglio della presidente Proietti per la morte di Sanderson Mendoza

LaRegione Umbria, Stefania, e la Giunta regionale esprimono profondoper la scomparsa di, l’operaio 26enne rimasto vittima di un grave incidente nel polo siderurgico Ast di.«Siamo vicini ai familiari e ai colleghi – dichiara la–. Questo nuovo drammatico incidente sul lavoro ci spinge ad agire con ancora maggiore determinazione per il rispetto delle norme di sicurezza. La tutela dei lavoratori deve rimanere una priorità assoluta».La Regione Umbria annuncia un Piano straordinario per la sicurezza, rafforzando i controlli nelle fabbriche e intensificando la formazione obbligatoria per i lavoratori. «Faremo tutto il possibile – conclude– per prevenire tragedie come questa, che rappresentano una sconfitta per l’intera comunità».