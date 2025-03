Dayitalianews.com - Tragedia a San Benedetto del Tronto: 24enne ucciso con un machete durante una rissa

Leggi su Dayitalianews.com

La vittima è un nordafricano e sul delitto indagano i carabinieri che hanno fermato un giovane che potrebbe aver avuto un ruolo nella.Unnordafricano è morto all’alba (16 marzo) sul lungomare nord di Sandel, in provincia di Ascoli Piceno.Una prima ricostruzioneSecondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe statocon un’arma da taglio, probabilmente ununache ha portato al ferimento di altre tre persone, una delle quali trasferita in ospedale in codice rosso. Sullastanno indagano i carabinieri: i militari hanno fermato un giovane che potrebbe aver avuto un ruolo nella. Gli inquirenti stanno anche verificando se ci sono collegamenti con altri episodi di violenza che si sono verificati sia a Sansia nella vicina Grottammare.