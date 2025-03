Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-03-2025 ore 19:30

a Ostia per una manifestazione socio-culturale chiusa sino alle 23 via delle Baleniere tra via delle Antille Viale Vasco De Gama seguono i lavori su Corso Sempione con transito su carreggiata a ridottasi non l'intera giornata di domani frequenti ripercussioni per la circolazione della zona è da domani al 31 marzo nuovi lavori saranno via della Pisana che resterà pertanto chiusa tra via di Malagrotta e via della Tenuta di Santa Cecilia ad esclusione dellocale per tutta la durata dei lavori verrà anche sospeso il divieto di transito ai mezzi superiori alle 3 tonnellate e mezzo su via Delle muratelle via senorbi e via Monte stallonara