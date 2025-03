Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-03-2025 ore 16:30

Luceverdeben trovati dalla redazione all'Olimpico in CorsoCagliari Al termine dell'incontro non si escludono rallentamenti e code in tutta l'area del Foro Italico e sulla tangenziale ostia per una manifestazione socio-culturale chiusa sino alle 23 via delle Baleniere tra via delle Antille Viale Vasco De Gama proseguono i lavori su Corso Sempione con transito su carreggiata ridotta Sì non l'intera giornata di domani frequenti ripercussioni per la circolazione della zona è da domani al 31 marzo nuovi lavori interesseranno via della Pisana che resterà pertanto chiusa tra via di Grotte via della Tenuta di Santa Cecilia ad esclusione dellocale per tutta la durata dei lavori verrà anche sospeso il divieto di transito ai mezzi superiori alle 3 tonnellate e mezzo su via Delle moratelle senorbi e via Monte stallonara come sempre i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito