Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-03-2025 ore 14:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdedentro va Ti dalla redazione all'Olimpico alle 16 in programmaCagliari prima e dopo la gara inevitabili ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria e soprattutto sul lungotevere sulla tangenziale ricordiamo che lo stadio è raggiungibile con numerose linee del trasporto pubblico in partenza da i diversi quadranti della città a Ostia per una manifestazione socio-culturale Q Massimo 23 via delle Baleniere tra via delle Antille Viale Vasco De Gama proseguono i lavori su Corso Sempione con transito su carreggiata a ridottasi non l'intera giornata di domani frequenti lì per azioni per la circolazione della zona è da domani al 31 marzo nuovi lavori interesseranno via della Pisana che resterà pertanto chiusa tra via di Malagrotta e via della Tenuta di Santa Cecilia ad esclusionelocale per tutta la durata dei lavori verrà sospeso il divieto di transito ai mezzi superiori alle 3 tonnellate e mezzo su via Delle moratelle via senorbi e via Monte stallonara come sempre i dettagli altre notizie sono disponibili sul sito