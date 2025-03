Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-03-2025 ore 11:30

Luceverdeben trovati dalla redazione circa 30 mila i Corridori che oggi partecipano alla trentesima edizione della maratona dila gara oltre che per il centro storico passerà nei pressi della Basilica di San Paolo piramide l'isola Tiberina Castel Sant'Angelo il lungotevere il Foro Italico Ponte Milvio l'Auditorium di Circo Massimo Dove per quest'anno è fissato il traguardo previsto intorno alle 15:30 chiuse via di San Gregorio via Celio vibenna e tutte le strade interessate dal percorso sospeso In oltre 10 linee del trasporto pubblico è chiusa la fermata della metro B per cui treni vi transitano senza fermare per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale