Romadailynews.it - Traffico Lazio del 16-03-2025 ore 09:30

Luceverdetrovati dalla redazione proseguono i lavori lungo la Salaria con transito a senso unico alternato tra Antrodoco e sigillo In quest'ultima direzione frequente la formazione di rallentamenti e code si transita a senso unico alternato anche sulla Flaminia tra Sant'Oreste Civita Castellana anche in questo caso non si escludono rallentamenti venerdì 21 marzo sciopero nazionale dei trasporti saranno a rischio i servizi della Cotral dell'ATAC e le reti degli esercenti autoservizi Troiani sappia autoservizi Tuscia bis da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale