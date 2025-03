Superguidatv.it - Tradimento, replica puntata 16 marzo 2025 in streaming | Video Mediaset

Doppio appuntamento oggi – domenica 16– con la soap turca(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 96 e 97 in.L’ex dipendente di Oltan cerca vendetta per il suo licenziamento e minaccia di uccidere Ozan, Zelis e poi se’ stesso se non otterrà da Oltan tre milioni di dollari.Selin convince Tolga a concedere a Oylum una seconda possibilità, ma per un equivoco le cose non andranno come lui desidera.