Tpi.it - Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della 16esima puntata

Leggi su Tpi.it

: le, 16 marzoQuesta sera, domenica 16 marzo 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda ladi, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblicogeneralista Mediaset. Neltroviamo volti noti come Aras Ayd?n di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino ?layda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono lee ladi oggi? Ecco tutte le informazioni.Sezai comunica a Güzide la sua decisione di partire per il Canada per incontrare la figlia. Il giudice conferma l’imputazione per omicidio premeditato nei confronti di Ye?im, fissando la sua cauzione a 2 milioni e mezzo di lire turche. Güzide viene convocata dal vicepresidente dell’ordine degli avvocati dopo aver ricevuto una segnalazione su di lei.