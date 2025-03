Davidemaggio.it - Tradimento, anticipazioni dal 17 al 23 marzo 2025: doppio tentato omicidio ai danni di Tarik

Leggi su Davidemaggio.it

© Mediaset Infinityrischio perYenersoy nelle prossime puntate di. Grazie alle sue malefatte, lo spietato avvocato rischia di essere ucciso dal figlio Ozan e poi dall’amante Ye?im per due motivi distinti. Maggiori informazioni nelle trame che seguono. La dizi turca è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 15.05 e la domenica alle 15.30 e in prima serata. Ecco leda lunedì 17 a domenica 23Lunedì 17: Sezai ancora sotto arrestoTahir pretende chefaccia togliere a Elmas l’ingiunzione sul suo terreno. In alternativa, pretende 5 milioni di dollari entro un mese.gli promette che avrà quello che vuole e si fa liberare. Tahir è però in combutta con Elmas, che si aspettava un risultato immediato.