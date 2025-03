Iodonna.it - Tra ruches, pizzi e maniche a sbuffo, la camicia in stile boho conquista la Primavera 2025. Ecco come abbinarla con stile

Leggi su Iodonna.it

Lachic è il capo irrinunciabile della. Ampia e morbida, animata da, balze e volant, è la punta di diamante di ensemble sospesi nel tempo.cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi. Leggi anche › Hippie e modaiola.indossare lainchic nellaabbinare laIn versione maxi e con gilet in pellePer fashioniste dall’animo rock. La maxi blusa interamente in pizzo cattura lo sguardo, indossata accompagnata da un gilet in pelle e da jeans morbidi.Con jeans svasati e zoccoli altissimiLa divisa dellaè costituita da unatotal white in, portata accanto a jeans svasati e zoccoli altissimi.