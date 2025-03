Inter-news.it - Tra Nico Paz e Guler: l’Inter accetta di giocare a carte scoperte!

Paz e Ardasono due dei principali obiettivi delper rinforzare il proprio reparto offensivo in estate. I nerazzurri riflettono sulla scelta migliore per il futuro.IL PUNTO – SuPaz e Ardasembra convergere la volontà della dirigenza delriguardo il “colpo da 90” da siglare nella finestra estiva di mercato. In entrambi i casi, vi è una compagine di estremo valore ad essere coinvolta: il Real Madrid, proprietario delllino del turco e legittimato ad esercitare un’opzione di riacquisto per riportare l’argentino in Spagna. In ciascuna delle due circostanze, i nerazzurri devono giocarsi bene le proprie, lavorando ai fianchi dal lato del calciatore per poter acquisire una posizione negoziale di favore in sede di eventuali trattative.Paz e Ardaguarda al futuroLATO ARGENTINO –Paz vedrebbe di buon occhio il passaggio alal fine di compiere un ulteriore step nel proprio percorso di crescita professionale.