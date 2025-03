Lortica.it - Tra i cavalieri di Malta e il puzzo di uova marce: un viaggio in Italia

Per conoscere l’bisogna seguire la squadra e, allo stesso tempo, gustare i piatti tipici. Seguirla fino quasi a fare il bagno a Gallipoli, attraversare le Murge sotto una fitta nevicata o la Sila per ben due volte per giungere a Crotone.Già una volta, per andare a Lanciano, passammo e ritornammo per le Forche Canapine, con la galleria appena rimessa in funzione dopo uno dei tanti terremoti – e quello del 2016 non fu l’ultimo. Una volta trovammo la piena del Tronto, e la Salaria resse bene. Che ingegneri, questi Romani! Ma la frazione di Quintodecimo non deve il suo nome a un condottiero o console romano, bensì a una distanza: si riferisce infatti a un luogo più vicino a Benevento, dove un ponte, distrutto e poi ricostruito all’epoca dei Bizantini e dei Longobardi, si trovava a 15 chilometri dalla città di Maleventum.