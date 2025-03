Lanazione.it - Toscana Nord, bilanci in crescita

Leggi su Lanazione.it

VIAREGGIO (Lucca)L’analisi dei2023 e 2022 delle società di capitali delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa restituisce un quadro ancora positivo, nonostante le difficoltà di un contesto economico complesso. I fatturati e il valore aggiunto mostrano unamoderata, mentre il rialzo dei tassi di interesse ha aggravato il peso degli oneri finanziari a carico delle imprese. A questo si aggiunge un aumento della pressione fiscale, dovuto alla progressiva riduzione di incentivi come il superammortamento e l’iperammortamento per Industria 4.0 e alla contrazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Questo, in sintesi, quanto emerge dall’analisi condotta dall’Istituto di studi e ricerche (Isr) e dall’Ufficio studi della Camera di commercio dellaovest, basata sull’esame di oltre 15.