Tornata in carreggiata Merito di Senigagliesi

"È un campionato molto difficile perché vi sono forti differenze di budget tra le società. Tuttavia sono lieto che la Civitanovese si sia rimessa in". Marco Romiti, ex giocatore e allenatore della Civitanovese, dice la sua sul campionato di serie D e sull’attuale andamento dei rossoblù. "Devo dire – ammette Romiti – che il tecnicosta facendo molto bene. Non era facile vincere ad Isernia ed ottenere 5 risultati utili consecutivi, ora credo che possa farcela. Sicuramente lo auguro ai rossoblù. Immagino che l’investimento della società non sia stato lo stesso di altre realtà, anche se il presidente fa i sacrifici e la sua gestione è migliore di tante altre che ci sono in giro. Merita il sostegno della piazza, ma so già che a Civitanova il pubblico tiene molto alla squadra.