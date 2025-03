Quotidiano.net - Tornado negli Usa, il bilancio sale ad almeno 33 vittime

E' salito ad33ildei violentiche sabato sera hanno colpito il Midwest e il sud degli Stati Uniti: lo riporta la Cnn. Nel complesso, sono sei gli Sati interessati dalle perturbazioni, con 12 morti in Missouri, otto in Kansas, tre in Arkansas, sei in Mississippi, tre in Texas e uno in Oklahoma.