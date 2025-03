Metropolitanmagazine.it - Tornado in Usa, il bilancio sale ad almeno 34 vittime

34 persone sono morte negli Stati Uniti, di cui 12 nel solo Missouri, ihanno devastato diversi stati del sud-est, ribaltando auto e distruggendo case. In Kansas,otto persone sono morte dopo che più di 55 veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente causato da una tempesta di polvere. Secondo il tracker PowerOutage, più di 250.000 proprietà sono rimaste senza elettricità in sette stati, tra cui Michigan, Missouri e Illinois, nella notte tra domenica e lunedì. Sono previste ulteriori condizioni meteorologiche avverse nella regione, con allerteemesse nella Louisiana orientale, nella Georgia occidentale, nel Tennessee centrale e nella parte occidentale della Florida Panhandle.Il governatore Tate Reeves ha segnalato sei decessi nel Mississippi, mentre diversisi diffondevano in tutto lo Stato.