Ilgiorno.it - “Torna presto, Nicola”: a Bollate la marcia silenziosa per il 17enne scomparso prima di entrare a scuola

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano) – In silenzio, come era nelle intenzioni degli organizzatori. In alcune centinaia oggi pomeriggio hanno partecipato allaorganizzata per manifestare sostegno alla famiglia diYuri Bruzzano, ildilo scorso 11 marzo da Garbagnate Milanese. Laè stata organizzata dall'istituto Russell Fontana, dove ilfrequenta il terzo anno di liceo scientifico. È partita dai Giardini dei Giusti per l’Umanità di via Giorgio Perlasca e ha raggiunto il parco di via Archimede, poco distante dalla casa dove abita. Infila c'erano il vicesindacose, Alberto Grassi e la dirigente scolastica Giuseppina Pelella. Dietro i compagni di classe, quelli del liceo, amici, qualche parente, conoscenti e tantissima gente che pur non conoscendo il ragazzo ha voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia.