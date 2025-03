Sport.quotidiano.net - Torino-Empoli 1-0, decide Vlasic

, 15 marzo 2025 – Dopo un primo tempo non indimenticabile sul piano dello spettacolo e senza grandi occasioni da gol su entrambi i fronti, complice la fitta pioggia, nella ripresa ilsblocca la contesa grazie adopo che, appena pochi secondi prima, dall'altro lato l'aveva sfiorato il colpo grosso con l'occasione sciupata da Gyasi. Il match dello Stadio Olimpico Grandesi risolve tutto in questa 'sliding doors' che porta i granata a 38 punti, sempre nella terra di mezzo della classifica ma con l'Udinese, sconfitta oggi in casa dal Verona, da oggi nel mirino, mentre i toscani restano a 22 punti, in piena zona retrocessione dopo il mini allungo di oggi del Parma grazie al pareggio contro un Monza che sembra ormai condannato. Le formazioni ufficiali Vanoli sceglie un 4-2-3-1 che tra i pali vede Milinkovic-Savic, protetto da Walukiewicz, Cocò, Maripan e Biraghi, a loro volta schermati da Casadei e Ricci: l'unica punta è Adams, assistito da Gineitis,ed Elmas.