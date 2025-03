Salernotoday.it - "Topi a passeggio di giorno in via Vernieri": la denuncia di un residente

Leggi su Salernotoday.it

in strada a Salerno. Laarriva alla nostra redazione da via, da parte di un cittadino, intorno alle 12 di oggi. "Si vedono ormai sia diche di notte. Urge la disinfestazione" afferma sconsolato il nostro concittadino. Non si tratta della prima segnalazione a riguardo.