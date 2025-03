Sport.quotidiano.net - Tolentino. Manna: "Con l’Atletico Mariner dovremo essere subito reattivi»

"Una trasferta impegnativa per misurarci contro un avversario in cerca di punti salvezza". Così Diego, centrocampista classe 2006 del, sulla sfida in casa del, calcio d’inizio alle 15. Il calciatore cremisi è una delle rivelazioni della formazione allenata da Passarini, per rendimento e costanza avuta durante l’arco del campionato. "Entriamo nell’ultima fase del campionato, mancano poche partite – dice– per chiudere la stagione e dobbiamo andare oltre i nostri limiti per fare risultato. Veniamo da una settimana particolare, visto che non abbiamo giocato sette giorni fa, quindiscendere in campo concentrati efin dal primo istante". Nelle ultime partite di stagione la grinta e la voglia di ottenere un risultato positivo possono fare la differenza e i cremisi sotto questo aspetto sembrano prontissimi.