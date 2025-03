Sport.quotidiano.net - Tirreno-Adriatico 2025: vince Ayuso, a Milan l'ultima tappa. Ordine d'arrivo e classifica

San Benedetto del Tronto, 16 marzo- La6, nonché, dellaporta il gruppo da Porto Potenza Picena a San Benedetto del Tronto dopo 147 km, nei quali c'è un solo GPM che non spaventa i velocisti, tra i quali a spuntarla è per la seconda volta Jonathan, che era stato protagonista anche sul traguardo volante. Curiosamente, a dispetto della militanza in squadre diverse, il friulano aveva lavorato per l'amico e compagno di mille battaglie sulla pista Filippo Ganna, che era passato per primo, prendendosi 3" di abbuono che gli consentono di scavalcare ingenerale Antonio Tiberi, che chiude così un podio sul cui gradino principale svetta invece Juan, il favoritissimo della vigilia che grazie all'exploit di ieri si prende l'edizione numero 60 della Corsa dei Due Mari.