Tiribocchi: "Conte e Spalletti, due fuoriclasse"

L’analisi dell’ex attaccante sulla leadership dei due tecniciSimone, ex attaccante e oggi opinionista televisivo, ha parlato dell’importanza di due allenatori che hanno segnato la storia recente del Napoli: Antonioe Luciano. Presente a Napoli per il Panini Tour, è stato intervistato da TuttoNapoli.net, soffermandosi sulle caratteristiche dei due tecnici.“Col lavoro e soprattutto con la loro dedizione, oltre che con la competenza”, ha spiegato. “Sono due allenatori che danno tutto per l’obiettivo. Hanno approcci diversi:è ossessionato dalla vittoria, mentre, che ha già trionfato a Napoli, è un allenatore di campo molto bravo, che insegna tanto”.L’ex attaccante ha poi sottolineato la difficoltà di ottenere risultati importanti nella piazza partenopea: “Comunque sono due, perché vincere a Napoli non è mai facile”.