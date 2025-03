Ti va di lusso C’è posta per te Maria non resiste e glielo dice in faccia davanti a lei | Hai torto marcio

Leggi su Caffeinamagazine.it

La serata di “C’èper Te” ha segnato la chiusura della 28esima edizione dello storico programma condotto daDe Filippi. Tra le tante storie che hanno emozionato il pubblico, una in particolare ha catturato l’attenzione: quella di Alberto e Ilenia, un amore travagliato che ha conosciuto momenti di passione, dubbi e scelte difficili.>> “Che ha fatto con mia madre”. C’èper te, Luisala verità su Umberto e se ne vaAlberto e Ilenia si sono conosciuti a Sperlonga durante gli anni di scuola per parrucchieri. Il loro legame si è consolidato nel tempo, portandoli a condividere cinque anni di convivenza e un sogno comune: costruire una famiglia. Con il supporto di Ilenia e della sua famiglia, Alberto ha avviato il proprio salone, restituendo poi il denaro ricevuto come aiuto iniziale.